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بعد هجوم البدرشين.. ما هو القول الأمني والفارق بينه و"الدورية الأمنية"؟

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مصراوي Masrawy

بعد هجوم البدرشين.. ما هو القول الأمني والفارق بينه و"الدورية الأمنية"؟

03:54 م الجمعة 14 يوليو 2017

هجوم البدرشين

كتب- عبد الله قدري:

قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني، إن "القول الأمني" عبارة عن تشكيلات أمنية متحركة تتكون من أكثر من سيارتين شرطة، بهدف تأمين المنشآت وحفظ العملية الأمنية في البلاد.

وأضاف نور الدين، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الجمعة، أن القول الأمني يختلف بذلك عن الدورية الأمنية التي تتكون من سيارة شرطة واحدة، كما أنه يختلف عن "الكمين" الذي يكون ثابتًا في العادة.

وتابع نور الدين: "القول الأمني يختلف عن غيره من التشكيلات الأمنية المختلفة، فمن المفترض أنه متماسك، ومجهز بالأسلحة، بهدف تأمين وتغطية كل سيارة من سيارات التشكيل".

وكان خمسة من رجال الشرطة استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وشكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.

و أسفر الهجوم عن استشهاد 5 شرطيين، بينهم سائق ومجندان اثنان، وأمينا شرطة، وهم: عبد اللطيف أحمد، سيد أحمد، رمضان نادي، محمد عبد الحليم، وأحمد ضاحي

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مصراوي Masrawy

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