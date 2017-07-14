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35 تحقيقا ضد أفراد شرطة في ألمانيا عقب قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

35 تحقيقا ضد أفراد شرطة في ألمانيا عقب قمة العشرين

04:03 م الجمعة 14 يوليو 2017

35 تحقيقا ضد أفراد شرطة في ألمانيا عقب قمة العشرين

ألمانيا - (د ب أ):
أعلنت وزارة الداخلية المحلية في ولاية هامبورج الألمانية، أن هناك 35 تحقيقا يجرى حاليا ضد أفراد شرطة، عقب مهمة التأمين التي تولتها الشرطة خلال قمة العشرين في هامبورج.

وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، إن السلطات تجري تحقيقات بتهمة التسبب في إصابات جسدية خلال أداء الخدمة في 27 حالة.

وأضاف المتحدث أن السلطات تجري تحقيقات داخلية في سبع حالات على خلفية مهمة التأمين، مشيرا إلى أن باقي التحقيقات تجرى بناء على بلاغات خارجية.

يذكر أن هامبورج شهدت أعمال شغب على مدار ثلاثة أيام على هامش انعقاد القمة نهاية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 500 شرطي وعدد غير محدد من المتظاهرين. كما تعرضت متاجر للنهب وسيارات وقطارات للحرق.

وفي سياق متصل، نفى عمدة مدينة هامبورج، أولاف شولتس، استخدام الشرطة للعنف ضد المشاركين في المظاهرات المناوئة لقمة مجموعة العشرين.

وقال شولتس ،في تصريحات لإذاعة شمال ألمانيا اليوم: "لم يكن هناك عنف من قبل الشرطة، هذا افتراء أرفضه تماما".

واستخدمت الشرطة في بعض الأحيان رذاذ الفلفل وخراطيم المياه خلال مظاهرات سلمية إلى حد كبير. وتصاعدت أعمال العنف يوم الجمعة الماضي في حي شانتسنفيتل بهامبورج.

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