السعودية تعلن مقتل رجل أمن وإصابة آخر في إطلاق النار شرقي البلاد

الرياض - (د ب أ):

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم الجمعة، مقتل أحد رجال الأمن السعوديين وإصابة آخر في منطقة القطيف نتيجة إطلاق النار عليهما من مصدر مجهول.

وقال التركي، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) إن "إحدى دوريات حرس الحدود تعرضت الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول".

واضاف التركي "نتج عن اطلاق النار استشهاد الجندي أول /محمد حسين هزازي، وإصابة الجندي أول خالد معبر حكمي ونقله إلى المستشفى".

واكتفى التركي بالقول إن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".

يذكر أن القطيف، ذات الاغلبية الشيعة، شهدت مقتل واصابة العديد من رجال الامن والمواطنين ، نتيجة أعمال ارهابية.