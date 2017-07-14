بالصور.. إزالة 13 مبنى مخالف على أرض الاستصلاح الزراعي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة إزالة مكبرة لـ13 مبنى مخالف على أراضي تابعة لهيئة الاستصلاح الزراعي بمنطقة دائري المطار بحي وسط.

وأجرى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، جولة لتفقد أعمال إزالة المباني المخالفة على أراضي هيئة الاستصلاح الزراعي بمنطقة دائري المطار، وتابع الانتهاء من إزالة 3 مبانى منها.

وشدد سلطان على استمرار حملات إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأي عقار مخالف بأسرع وقت ممكن، ومنع المتعدين من استغلال أراضي الدولة بدون وجه حق.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم التعامل سواء بالبيع أو الشراء مع المباني المخالفة التي تم بناؤها بغير وجه حق على أراضي أملاك الدولة بمنطقة دائري المطار، مؤكدًا أن أي مبنى سيتم بناؤه بهذه الأرض الزراعية سيتم إزالته على الفور.

وطالب المحافظ أعضاء مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات بقانون البناء تجرم كل من يشارك في أعمال البناء المخالف وكل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.