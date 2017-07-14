بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع رفع كفاءة شارع "سعد زغلول"

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بحي أول، رافقه فيها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفقد ومتابعة ما يجري تنفيذه من أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة لشارع سعد زغلول، بعد إخلاؤه تمامًا من الباعة الجائلين، ونقلهم إلى مكان بديل بمجمع المول التجاري بمشروع تطوير سوق الجمعة.

واستصدر المحافظ، قرارًا بإعادة فتح الشارع مرة آخرى، للمرور بناء على مطالب المواطنين، بإعادة فتح الشارع، الذي يعد أحد أهم الشوارع التجارية بقلب المدينة، وظل يعاني لعشرات السنين من الازدحام بالباعة الجائلين وأصحاب الفروشات، علاوة على ما كان يعج به من إشغالات للأرصفة أمام المحلات التجارية، الأمر الذي كان يعوق حركة المرور والمشاة.

وخلال الجولة التقى المحافظ بمواطني وأهالي المنطقة وأصحاب المحلات، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بإعادة فتح الشارع للمشاة مرة آخرى.

وأكد المحافظ أنه تمت مراعاة البعد الاجتماعي للباعة، وأصحاب الفروشات من خلال تدبير الأماكن البديلة لهم التي توفر لهم فرصة الحصول على رزقهم وعدم الإضرار بهم، كما أكد أنه لن يسمح بعودة أي شكل من أشكال تلك الإشغالات مرة آخرى من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للإسماعيلية.