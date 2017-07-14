تامر النحاس يعرض أيمن أشرف على الزمالك

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عرض تامر النحاس وكيل اللاعبين، أيمن أشرف المدافع الأيسر لفريق سموحة، علي إدارة نادي الزمالك لضمه في الموسم المقبل، علي الرغم من توقيع اللاعب علي عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

جاء قيام الوكيل بعرض اللاعب بعدما اصبحت صفقة انتقاله للنادي الأحمر مهددة، بعد رفض حسام البدري المدير الفني للأهلي الموافقة علي رحيل التونسي علي معلول، بعد تلقيه اكثر من عرض خارجي، مما جعل الأهلي يؤجل صفقة أيمن أشرف، مما دفع النحاس لعرض اللاعب علي الزمالك لمعرفة رأيهم في ضمه حال فشل انتقاله للأهلي.

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ولم يبدي مسئولو الزمالك قرار نهائي بخصوص أيمن أشرف، خصوصا مع وجود الثنائي محمد ناصف وأحمد فتوح في الجبهة اليسري، ولكن هناك ترحيب مبدئي بضم أشرف وسيتم حسم الأمور في الساعات القادمة.