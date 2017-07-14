الحكم الرابع والفيديو «مصريان» في القمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أن الحكم الرابع وحكم الفيديو في لقاء الأهلي والزمالك الاثنين المقبل في ختام الدوري سيكونان من مصر.

قال عبدالفتاح أن طاقم الحكام الاسكتلندي سيصل إلى مصر خلال ساعات قليلة تمهيدًا لقيادة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن اللقاء يبقى مهمًا على كافة الاصعدة بغض النظر عن موقف ونتائج كل فريق قبله.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر إن طاقم حكام اسكتلندي بقيادة ويليام كولوم، الأقرب لإدارة القمة، بين الأهلي والزمالك، وبدأ كولوم صاحب الـ38 عامًا، مسيرته التحكيمية في سنة 2000، وتقلد الشارة الدولية في عام 2006.