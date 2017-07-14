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المعارضة السورية تتهم الحكومة بعرقلة محادثات جنيف

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مصراوي Masrawy

المعارضة السورية تتهم بعرقلة محادثات جنيف

03:28 م الجمعة 14 يوليو 2017

المعارضة السورية تتهم الحكومة بعرقلة محادثات جنيف

محادثات جنيف

جنيف - (د ب أ):

اتهمت المعارضة السورية اليوم حكومة دمشق بعرقلة أحراز أي تقدم في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة التي جرت الاسبوع الحالي في جنيف،وتختتم اليوم الجمعة .

وقال يحيى العريضي، عضو وفد المعارضة السورية، إن الجولة السابعة من المحادثات بدأت بتوقعات قليلة وانتهت ايضا بهذه الطريقة.

وقال العريضي لوكالة الانباء الألمانية، من جنيف إن "السبب هو وجود فصيلين في محادثات جنيف، أحدهما يريد تحقيق تقدم، والآخر دائما ما يختلق اعذارا".

وتابع العريضي ان الوفد الحكومي اختلق ذريعة عبر وصف كافة معارضي الرئيس السوري بشار الاسد بانهم ارهابيون.

ومن المقرر أن يطلع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستافان دي ميستورا، مجلس الامن الدولي على نتائج المحادثات في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لجنيف (1900 بتوقيت جرينتش).

وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق حول حكومة انتقالية،ودستور جديد، واجراء انتخابات جديدة في البلاد التي دمرتها الحرب منذ عام 2011.

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مصراوي Masrawy

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