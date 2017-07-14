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صفقة تبادلية محتملة بين أرسنال وتشيلسي

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صفقة تبادلية محتملة بين أرسنال وتشيلسي صفقة تبادلية محتملة بين أرسنال وتشيلسي

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ذكرت سكاي سبورتس البريطانية اليوم الجمعة، أن نادي أرسنال يستعد للتعاقد مع الصربي نيمانيا ماتيتش، لاعب خط وسط تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الشبكة إلى أن ماتيتش صاحب الـ28 عامًا، بات قريبًا من الرحيل عن البلوز، مراقب من قبل أندية عديدة منها إنتر ميلان، ويوفنتوس الإيطاليان، بالإضافة لمانشستر يونايتد، وذلك بعد قرب انهاء تشيلسي صفقة الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو.

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وأضافت سكاي سبورتس أن أرسنال ينوي دخول سباق التعاقد مع ماتيتش، وسيستخدم لاعبه أليكس أوكسلاد تشامبرلين صاحب الـ23 عامًا، علاوة على دفع مقابل مادي، من أجل الظفر بخدمات الدولي الصربي.

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