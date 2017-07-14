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كلوب سلاح ليفربول للتعاقد مع نجم دورتموند

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كلوب سلاح ليفربول للتعاقد مع نجم دورتموند كلوب سلاح ليفربول للتعاقد مع نجم دورتموند

التحرير

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم أوباميانج صاحب الـ28 عامًا، بالرحيل عن صفوف دورتموند، وسط رغبة العديد من الأندية الأوروبية والصينية بضمه، إلا أن ذا صن أكدت أن ليفربول وضع اسم أوباميانج كهدف رئيسي له في خط الهجوم، نظراً لقلة عدد اللاعبين في مركز المهاجم الصريح بالوقت الحالي.

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وأضافت الصحيفة أن ليفربول سيجد صعوبة كبيرة في التعاقد مع المهاجم الجابوني بسبب رغبة تشيلسي وميلان الإيطالي بضمه، إلا أنها أشارت إلى أن الليفر سيستغل العلاقة القوية بين اللاعب ومدرب الريدز الحالي يورجن كلوب من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف النادي الإنجليزي.

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