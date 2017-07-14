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مدافع روما بديلآ لـ«بونوتشي» في يوفنتوس

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مدافع روما بديلآ لـ«بونوتشي» في يوفنتوس مدافع روما بديلآ لـ«بونوتشي» في يوفنتوس

التحرير

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ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي يوفنتوس، وضعت إسم اليوناني كوستاس مانولاس، مدافع روما، على رأس قائمة المرشحين لتعويض رحيل ليوناردو بونوتشي، إلى صفوف ميلان.

واتفق الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، صاحب الـ30 عامًا على الانتقال لنادي إي سي ميلان، لمدة 5 أعوام تنتهي في 2022، حيث سيتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بنحو 6.5 مليون يورو، مقابل 40 مليون يورو. 

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وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس ترغب في التوقيع مع مانولاس صاحب الـ26 عامًا، لتعويض رحيل بونوتشي، وذلك بعد فشل انتقال اللاعب إلى زينيت سان بيترسبورج الروسي.

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التحرير

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