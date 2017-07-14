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السفير العراقي لدى الاتحاد الأوروبي: هزيمة "داعش" نصر للعالم بأسره

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مصراوي Masrawy

السفير العراقي لدى الاتحاد الأوروبي: هزيمة "داعش" نصر للعالم بأسره

03:08 م الجمعة 14 يوليو 2017

داعش

بروكسل - (د ب أ):
ذكر رئيس البعثة العراقية لدى الاتحاد الأوروبي، جواد الهنداوي ، اليوم الجمعة، أن هزيمة الدولة الإسلامية "داعش" في معقلها الموصل أوائل الأسبوع الجاري "نصر للعالم بأسره".

كان الهنداوي يتحدث في بروكسل فيما تقيم العراق أسبوعا من الاحتفالات باستعادة الموصل، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال الهنداوي إنه لايزال هناك عناصر من الدولة الإسلامية في منطقة الموصل، مضيفا أن بعض المسلحين حاولوا الامتزاج مع السكان المدنيين .

وأضاف أن اعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق يجب أن تبدأ الآن.

وطلب دعم أوروبا لهزيمة الدولة الإسلامية على المستوى الأيديولوجي والاجتماعي.

وبالنسبة للخطط الأحادية من قبل المنطقة الكردية العراقية لإجراء تصويت بشأن الاستقلال في سبتمبر، قال إن إجراء حوار بين الاتحادية العراقية والحكومة الكردستانية العراقية هو السبيل الوحيد إلى الأمام .

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مصراوي Masrawy

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