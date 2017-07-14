البرلمان العربي يُطالب برفع العقوبات الاقتصادية على السودان

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جدد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مطلب البرلمان برفع كامل للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أحادي على دولة السودان وذلك إثر القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان لمدة ثلاثة أشهر، بالرغم من وفاء دولة السودان بتعهداتها المتفق عليها في إطار الحوار الثنائي بين الجانبين.

وقال رئيس البرلمان العربي فى بيان له "الجمعة"، إنه سبق وأن بعث برسالة خطية وجهها في شهر مايو الماضي إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي طالب فيها برفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وذلك تقديرًا للجهد الكبير الذي تقوم به دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا.

وثمن، الدور المحوري الذي تقوم به دولة السودان في محاربة الإرهاب، حيث أنها عضو في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وعضو في التحالف العربي لدعم الشرعية في جمهورية اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة لدورها الإيجابي والفاعل في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا وخاصة في دولة جنوب السودان.

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وأضاف الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأنه سيناقش هذا الموضوع شخصيًا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين أثناء زيارة عمل سوف يقوم بها إلى واشنطن في شهر سبتمبر القادم.