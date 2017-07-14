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عباس يهاتف نتنياهو مؤكدا رفضه وإدانته لإطلاق النار في المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

عباس يهاتف نتنياهو مؤكدا رفضه وإدانته لإطلاق النار في المسجد الأقصى

03:06 م الجمعة 14 يوليو 2017

عباس يهاتف نتنياهو مؤكدا رفضه وإدانته لإطلاق النار في المسجد الأقصى

عباس ونتنياهو

رام الله - (د ب أ):
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، عن رفضه الشديد، وإدانته للحادث الذى جرى في المسجد الأقصى المبارك، كما أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة.

كما طالب الرئيس عباس، بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك امام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للاماكن المقدسة،بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يتم تغيير الوضع القائم للاماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور من قبل جميع الأطراق

من جهة أخرى، أجرت الرئاسة الفلسطينية اتصالات مع لمملكة الأردنية الهاشمية من أجل العمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين.

كان ثلاثة فلسطينيين وشرطيان إسرائيليان قد قتلوا جراء اشتباك في باحات المسجد الاقصي.

وعقب الاشتباك،اغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، ومنعت إقامة خطبة وصلاة اليوم الجمعة فيه.

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