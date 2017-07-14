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القضاء الألماني يلزم شركات الطيران بتحسين إجراءاتها الأمنية في المطارات المصرية

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مصراوي Masrawy

القضاء الألماني يلزم شركات الطيران بتحسين إجراءاتها الأمنية في المطارات المصرية

03:04 م الجمعة 14 يوليو 2017

القضاء الألماني يلزم شركات الطيران بتحسين إجراءاتها الأمنية في المطارات المصرية

شركات الطيران الألمانية

براونشفايج (ألمانيا) - (د ب أ):
أكدت محكمة ألمانية إلزام شركات الطيران الألمانية بتحسين إجراءاتها الأمنية في المطارات المصرية للحماية من الهجمات الإرهابية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايج بذلك دعاوى مقدمة من عدة شركات طيران ضد تعليمات أصدرتها الهيئة الاتحادية الألمانية للطيران بهذا الشأن.

يذكر أنه عقب سقوط طائرة ركاب روسية من طراز إيرباص فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر عام 2015 أصدرت الهيئة الاتحادية الألمانية للطيران تعليمات لشركات الطيران الألمانية بعدم تحميل شحنات أو بريد أو طعام أو مشروبات على متن الطائرات التي تقلع من .

كما أصدرت الهيئة تعليمات لهذه الشركات بالتحقق مجددا في ظروف معينة من جوازات سفر الركاب قبيل صعودهم على متن الطائرات.

ويُرجح أن سبب سقوط الطائرة الروسية، التي أقلعت من مطار شرم الشيخ، هو انفجار عبوة ناسفة على متنها. ولم ينج من الحادث أي فرد ممن كان على متن الطائرة، وعددهم 224 شخصا.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم.

وقام خبراء تابعين لسلطات ألمانية بعد هذا الهجوم بمراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، ورصدوا خلال ذلك قصورا في إجراءات تفتيش الأفراد والحقائب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تأمين أرض المطارات.

واختصت المحكمة الإدارية في براونشفايج بنظر الدعاوى لأن مقر الهيئة الاتحادية الألمانية للطيران في هذه المدينة.

تجدر الإشارة إلى أنه يجوز لشركات الطيران وسلطات الطيران الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة لونبورج.

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