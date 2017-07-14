ترامب: تمثيلي لأمريكا في يوم الباستيل شرفا عظيما

مصراوي Masrawy

القاهرة-(مصراوي):

هنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بيوم الباستيل، وأكد أن تمثيله لبلاده في الاحتفالات الفرنسية بهذا اليوم شرفا عظيما.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر : "كان شرفا كبيرا أن أمثل أمريكا في يوم الباستيل العظيم. أهنئ الرئيس إيمانويل ماكرون".

وأكد ترامب في تغريدة أخرى أن العلاقات الفرنسية الأمريكية أصبحت أقوى مما سبق، قائلا:"قضينا ليلة عظيمة مع الرئيس الفرنسي وزوجته. تناولنا العشاء في برج إيفل. العلاقات مع فرنسا أقوى مما كانت".

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التقى الزعيمان أمس وعقدا اجتماعا مطولا، أجريا فيه نقاش حول العديد من الأمور منها سبل التعاون الفرنسي الأمريكي لوضع خريطة طريق لما بعد الحرب على تنظيم داعش في الشرق الأوسط، وتحدثا عن الأوضاع في سوريا، ومستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

كما أعرب ماكرون عن احترامه لقرار نظيره الأمريكي بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا التزام بلاده بها.

ودعا ماكرون ترامب لزيارة فرنسا في يوم الباستيل، في مكالمة هاتفية جمعة بين الزعيمين قبل الذهاب إلى مدينة هامبورج الساحلية لحضور قمة العشرين الاقتصادية.

وقال ألكسندر دي هوب شيفر، مدير مكتب مارشال الألماني في باريس، إن هذا اليوم فرصة جيدة لفرنسا لإظهار قوتها العسكرية، وهذا مهم جدا بالنسبة لترامب.

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن ترامب يحاول العثور على صديق في أوروبا، ويسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع ماكرون، في الوقت الذي يواجه فيه انتقادات شديدة في الداخل فيما يتعلق باتصالاته مع موسكو، وفي الخارج فيما يتعلق بالتغير المناخي والتجارة.

