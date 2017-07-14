الكويت والبحرين تدينان هجوم "كمين البدرشين"

الكويت /المنامة - (د ب ا):

ادانت دولة الكويت ومملكة البحرين الهجوم الذي تعرضت له الشرطة المصرية بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة اليوم الجمعة، واسفر عن مقتل خمسة من عناصرها .

واعرب أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في برقية تعزية الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ادانة بلاده الشديدة لمثل هذه الاعمال الاجرامية التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في مصر،بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلتين للرئيس السيسي .

وفي المنامة، أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامن المملكة مع مصر ضد الإرهاب والتطرف وتأييدها التام لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والذي يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتعزيز الجهود الرامية إلى استئصال هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وردع كل من يدعمها أو يمولها من دول وكيانات وأفراد.