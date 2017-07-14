بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "إسلام شعبان" في جنازة عسكرية ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع أهالي قرية دموشيا بمحافظة بني سويف، تقدمهم المهندس شريف حبيب محافظ الأقليم، واللواء عادل التونسي مدير الأمن، والعقيد محمود بشير المستشار العسكري بالمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية، اليوم الجمعة، في جنازة عسكرية مهيبة، جثمان الشهيد "إسلام شعبان كمال، 21 عامًا"، ابن قرية دموشيا بمركز بني سويف، والذي استشهد في عملية إرهابية استهدفت نقطة أمنية جنوب مدينة العريش، ما أسفر عن استشهاد مجندين من رجال القوات المسلحة، لمثواه الأخير بمقابر القرية.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم مصر، ومحمولاً على الأعناق من مسجد الرحمن بقرية دموشيا بعد أداء صلاة الجنازة عليه، بحضور اللواء عادل حجازي نائب مدير الأمن، واللواء يسري خضر السكرتير العام، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة.

وردد المشاركون بالجنازة هتافات مناهضة للإرهاب، ومطالبة بالقصاص السريع لدماء الشهداء.

وقال العقيد أيمن الشعراوي، قائد المجند الشهيد "إسلام" في القوات المسلحة، خلال كلمته أثناء تشييع الجنازة، إن الشهيد إسلام استمر في الدفاع ومقاومة الإرهابيين لمدة ساعتين كاملتين، واقفًا على قدميه وسط زملائه، ظل ممسكًا بسلاحه حتى استشهاده، مشيرًا إلى "أننا فوجئنا أنه ظل ممسكًا بالسلاح حتى بعد استشهاده، نحن على حق وهم على باطل".

وأضاف محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري بل تزيده إصرارًا على القضاء على الإرهاب والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

وأكد حبيب أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من رجال القوات المسلحة، والشرطة، تضحياتهم في سبيل وطنهم الغالي والذين جادوا بأرواحهم من أجل أن نحيا جميعًا.