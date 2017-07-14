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القبض على مسجل خطر بحيازته 6 قطع حشيش في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على مسجل خطر بحيازته 6 قطع حشيش في القليوبية

03:01 م الجمعة 14 يوليو 2017

القبض على مسجل خطر بحيازته 6 قطع حشيش في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شهدت منطقة سيدي عبدالرحمن بمدينة قليوب، مطاردة مثيرة بالرصاص الحي، بين عدد من رجال الشرطة، وعاطلين، أثناء تفقد القوة الأمنية للحالة الأمنية بالمدينة، واشتباههم في المتهمين، أثناء وقوفهما وبحيازتهما المخدرات، وعندما اقتربت منهما القوة لاذا بالفرار، وطاردتهما وألقت القبض على أحدهما، بينما فر الآخر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أنور سعيد، مدير الأمن إخطارًا من العقيد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي يفيد بأنه أثناء تفقد النقيب محمد مصطفى، معاون مباحث قسم شرطة قليوب، وبصحبته القوة المرافقة، الحالة الأمنية بمنطقة سيدي عبدالرحمن، دائرة القسم، اشتبه في كلًا من "خليفة. م، 30 عامًا"، عاطل، والسابق اتهامه في 34 قضية مخدرات وسلاح أبيض وسلاح ناري "هارب"، و"إبراهيم. ب، 28 عامًا"، السابق اتهامه في 13 قضية مخدرات وسلاح أبيض، وسرقة بالإكراه، ونشل.

وتمكن القوة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني، وبحيازته 6 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي وقام الأول أثناء مطاردته، بإلقاء هاتفه المحمول وشريط من التامول المخدر به 9 أقراص ومبلغ مالي 60 جنيهًا أثناء تمكنه من الهروب.

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