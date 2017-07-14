جنازة شعبية وعسكرية لشهيد "كمين البدرشين" في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

خيم الحزن علي منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، اليوم الجمعة، عقب ورود نبأ استشهاد المجند "طارق عبدالعليم"، في العملية الإرهابية التي استهدفت كمين البدرشين، صباح اليوم الجمعة.

وتوجه الأهالي لمنزل الشهيد، لمواساة أسرته وانتظار الجثمان، ومن المقرر تشييعه لمثواه الأخير اليوم الجمعة، في جنازة عسكرية، وشعبية يتم الإعداد لها حاليًا.

ومن المقرر أن يشارك في الجنازة، محمد بدر، محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، والمستشار العسكري والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وأطلق مجهولون ملثمون يستقلون دراجة بخارية، النيران على كمين شرطة متواجد بقرية أبو صير بمركز البدرشين، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة، وثلاثة مجندين، وفرد شرطة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف تفاصيل الحادث.