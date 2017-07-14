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برلماني يطالب بمحاكمات عسكرية للإرهابيين

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مصراوي Masrawy

برلماني يطالب بمحاكمات عسكرية للإرهابيين

02:40 م الجمعة 14 يوليو 2017

برلماني يطالب بمحاكمات عسكرية للإرهابيين

محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة

كتب-أحمد على :
ندد محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان ، بالعمليه الإرهابية التى وقعت صباح اليوم الجمعة ، على كمين أبو صير الأمنى فى منطقة البدرشين بالجيزة ، والذى أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و3 مجندين.

وتابع رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، في تصريحات صحفية: "هذه العمليات الإرهابية تستوجب تعديل الإجراءات القانونية لمحاكمة القتلة أمام المحاكم العسكرية في أقرب وقت ممكن حتى نشفي غليلنا منهم، فضلًا عن ضرورة اتخاذ إجراءات ضرورية تجاه القنوات التليفزيونية التي تحرض على الإرهاب ومنعها من الأساس".

وأضاف: "على الدولة المصرية اتخاذ إجراءات صارمة تجاه جميع الدول التي توالي وتدعم الإرهاب".

وأوضح يوسف، أنه "على الرغم مما نواجهه من عمليات إرهابية دنيئة إلا أن الدولة المصرية ستنتصر على هذا الإرهاب الغاشم ، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات التكفيرية المارقة، التي خرجت من رحم هذه الجماعة، تسعى للإنتقام، بعد تضييق الخناق عليها، ونجاح الجيش والشرطة في التصدي لها".

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