الحكومة التركية تقترح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

اسطنبول - (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر أخرى، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.

ونقلت وكالة "الاناضول" الرسمية التركية للانباء عن يلدريم قوله إن الحكومة اقترحت على مجلس الامن القومي تمديد حالة الطوارئ.

ولابد أن تحظى هذه الخطوة بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة.

ويهيمن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب اردوغان على المجلس.

ويقبع أكثر من 50 ألف في السجون بسبب مزاعم بأن لديهم صلات بفتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، والذي تلقي الحكومة باللوم فيه على الانقلاب.

وتم وقف أكثر من 142 ألف شخص عن العمل في القطاع العام والجيش بموجب مراسيم الطوارئ.

وتم توسيع الحملة الصارمة التي طالت أنصار جولن لتشمل معارضين آخرين للحكومة، من بينهم نشطاء أكراد وجماعات حقوقية وصحفيين.

ويحتجز أكثر من 160 من الموظفين الاعلاميين في السجون في تركيا، وأيضا مدير الفرع التركي في منظمة العفو الدولية.