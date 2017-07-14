أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة التركية تقترح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التركية تقترح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

02:43 م الجمعة 14 يوليو 2017

الحكومة التركية تقترح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى

رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم

اسطنبول - (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر أخرى، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.

ونقلت وكالة "الاناضول" الرسمية التركية للانباء عن يلدريم قوله إن الحكومة اقترحت على مجلس الامن القومي تمديد حالة الطوارئ.

ولابد أن تحظى هذه الخطوة بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة.

ويهيمن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب اردوغان على المجلس.

ويقبع أكثر من 50 ألف في السجون بسبب مزاعم بأن لديهم صلات بفتح الله جولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، والذي تلقي الحكومة باللوم فيه على الانقلاب.

وتم وقف أكثر من 142 ألف شخص عن العمل في القطاع العام والجيش بموجب مراسيم الطوارئ.

وتم توسيع الحملة الصارمة التي طالت أنصار جولن لتشمل معارضين آخرين للحكومة، من بينهم نشطاء أكراد وجماعات حقوقية وصحفيين.

ويحتجز أكثر من 160 من الموظفين الاعلاميين في السجون في تركيا، وأيضا مدير الفرع التركي في منظمة العفو الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة التركية تبدأ سلسلة فعاليات في الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية

    أخبار

  • إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا

    أخبار

  • تركيا تحول أصولا مصادرة بقيمة 11 مليار دولار إلى صندوق حكومي

    أخبار

  • البرلمان الأوروبي يجدد طلبه بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

    أخبار

إعلان

3e180c4be6.jpg
128f505dbc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية