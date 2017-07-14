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عبد الحفيظ: ننتظر فتح باب القيد المحلي

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عبد الحفيظ: ننتظر فتح باب القيد المحلي عبد الحفيظ: ننتظر فتح باب القيد المحلي

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه ينتظر رد اتحاد الكرة، حول موعد فتح باب القيد للموسم الجديد؛ حتى يتمكن من قيد اللاعبين الجدد بالقائمة المحلية ومن ثم إدراجهم في قائمة الفريق الإفريقية.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أنه ينتظر قيام الاتحاد بفتح القيد مبكرا؛ حتى يتمكن الفريق من قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية، حتى يتسنى لهم المشاركة مع الفريق في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

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ومن المقرر أن يشارك الأهلي في البطولة العربية التي تقام فعاليتها في خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل، ثم يستأنف بعد ذلك مشاركته في دور الثمانية ببطولة إفريقيا منتصف شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن نهاية فترة القيد الإفريقية الثانية ستكون يوم 5 أغسطس المقبل.

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