أيوب: لقاء القمة بطولة خاصة.. وهدفنا الفوز لإسعاد الجماهير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال أحمد أيوب، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة القمة أمام الزمالك في ختام الدوري الممتاز تعد بطولة خاصة، وتحمل نفس الأهمية التي اكتسبتها منذ زمن بعيد، رغم حسم الأهلي لقب الدوري هذا العام.

وأكد أيوب أن المباراة ـ بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري أو ظروف إقامتها، أو كونها ليست حاسمة في مشوار الفريقين ـ تُعد بطولة خاصة وتحمل أهمية كبرى، مضيفا أن الأهلي سيسعى للفوز بها لتحقيق ختام رائع لمسابقة الدوري.

وأوضح المدرب العام بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري، يتعامل مع جميع الفرق والمباريات باحترام شديد وسيخوض مباراة الزمالك بنفس درجة الأهمية التي لعب بها مباريات القمة في السابق.

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وأشار أيوب إلى أن الفوز باللقاء هو هدف الفريق خصوصا أن الفوز على المنافس التقليدي سيكون أمرا جيدا بالنسبة للجماهير، لافتا إلى أن الفريق يسعى للتويج بالكأس والبطولة العربية والإفريقية في الفترة المقبلة.

كما أكد أيوب، غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مباراة القمة أمام الزمالك، موضحًا أن حمودي مازال ينفذ البرنامج التأهيلي الذي وضع له للتخلص من إصابته في العضلة الضامة، وهو ما سيمنعه من اللحاق بلقاء القمة.

وأكد المدرب العام للأهلي أن اللاعب سينتظم في مران الفريق الجماعي عقب مباراة القمة مباشرة، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، خلال مشاركته مع الفريق بمباراة زاناكو الزامبي بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.