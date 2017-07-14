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إيناسيو يرفض حقن طارق حامد

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إيناسيو يرفض حقن طارق حامد إيناسيو يرفض حقن طارق حامد

التحرير

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رفض البرتغالي أجستو إيناسيو المدير الفني لفريق فكرة مشاركة طارق حامد في مواجهة أمس أمام طلائع الجيش والتي فاز فيها بثلاثية في ربع نهائي كأس بالمسكنات والحقن.

حيث ابلغ المدير الفني جهازه المعاون انه من المهم الحفاظ علي اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة ولتجهيزه لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل بالدوري العام خصوصاً أن كدمة القدم جعلته بعيدا عن المشاركة في التدريبات الجماعية منذ لقاء الاتحاد السكندري بالدوري.

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من المقرر أن يخضع طارق حامد اليوم لكشف طبى تحت إشراف طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى للفريق، مع باقي اللاعبين المصابين مثل أيمن حفني و محمود دونجا، لتحديد موقفه من المشاركة بالقمة وفى حالة استمرار شعوره بالالام بسبب مالإصابة سوف يلجأ الجهاز الطبى إلى المسكنات لإشراكه فى مواجهة الأهلى.

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التحرير

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