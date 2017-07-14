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شرط واحد يفصل انتقال نجم إنبي للزمالك

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شرط واحد يفصل انتقال نجم إنبي للزمالك شرط واحد يفصل انتقال نجم إنبي للزمالك

التحرير

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اشترط مجلس إدارة نادي انبي برئاسة المهندس علاء خشب ضم أحمد توفيق أو محمد مجدي لاعبا فريق الي جانب مقابل مادي للموافقة علي رحيل صلاح عاشور لاعب الفريق البترولي الي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

جاء ذلك بعدما قام أحد وكلاء اللاعبين بالاتفاق مع اللاعب علي الانتقال للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مما دفع اللاعب لابلاغ إدارة انبي بتفضيله الانتقال لصفوف الزمالك عن الانتقال لوادي دجلة خصوصا بعد اتفاقه علي كافة التفاصيل المالية بعقده مع الزمالك. 

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ولم يقوم إدارة نادي الزمالك بالرد علي طلبات انبي التي تمت بصورة شفوية خصوصا ان المفاوضات الرسمية لم تبدأ بين الطرفين حتي الآن.

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التحرير

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