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حسام البدري يطير إلى كندا عقب القمة

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حسام البدري يطير إلى كندا عقب القمة حسام البدري يطير إلى كندا عقب القمة

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يسافر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كندا عقب مباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري، بسبب بعض الظروف الأسرية الخاصة به.

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وقال البدري إنه سيسافر إلى كندا مباشرة عقب القمة؛ لارتباطه ببعض الظروف الأسرية، على أن يحدد بعد ذلك موعد عودته للقاهرة؛ من أجل مواصلة مشواره مع الفريق.

وكان الفريق قد تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس  بعد فوزه على فريق وادي دجلة يوم الأربعاء الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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