مران استشفائي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدا السبت في السادسة مساء على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى مدينة الإسكندرية عقب التدريب للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب برج العرب الذي يستضيف القمة يوم الاثنين المقبل، كما يؤدي الفريق مرانه يوم الأحد في الساعة السادسة مساء على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب؛ استعدادا للقاء الزمالك.

وخاض لاعبو الأهلي الذين لعبوا مباراة وادي دجلة بدور الثمانية من كأس مصر، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة، كما اكتفى اللاعبون بأداء تدريبات بدنية خفيفة وتدريبات استشفائية؛ تجنبا لتعرضهم للإرهاق، بسبب ضغط المباريات.

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وغادر المران الصباحي عماد متعب، مهاجم الفريق، بعد شعوره بحالة دوار ولم يستطع الوقوف، وهو ما استوجب نزول الجهاز الطبي لأرض الملعب لفحصه والكشف عليه، ولم يتمكن اللاعب من إكمال المران، حيث فضل الجهاز الفني إراحته للاطمئنان عليه بشكل أكبر داخل عيادة الفريق.

من جانبه واصل حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، برنامجه التأهيلي، حيث ويعاني السيد من الإصابة في العضلة الضامة والتي حرمته من التواجد في لقاء وادي دجلة أمس الأول.