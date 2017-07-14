وصول 351 ألف طن مواد بترولية وغلال لميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، ووصلت 14 سفينة تحمل 351 ألف طن مواد بترولية وغلال.

ومن ناحيته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل 9 سفن قادمة من دول روسيا، وتوجو، وسنغافورة، وقبرص، وليبيريا، على متنها 144 ألف طن متري خشب، فضلًا عن 58 ألف طن سولار من السعودية والجزائر.

وأشار الغندور، إلى وصول 103 آلاف طن ذرة قادمة من أوكرانيا ورومانيا على متن السفينتين "هانزا جدانسك"، و"سيتاس أوسين"، و46 ألف طن قادمة من روسيا على متن السفينة "كافكازي".

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن مخزون الغلال بصوامع الميناء بلغ مليون و103 آلاف طن منهم 341 ألف طن قمح، مؤكدًا التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشحنات من وإلى الميناء بيسر والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.