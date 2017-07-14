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تشريح جثة طالب ثانوي انتحر عقب رسوبه بالشرقية.. وشهود: "معايرة والدته السبب"

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مصراوي Masrawy

تشريح جثة طالب ثانوي انتحر عقب رسوبه بالشرقية.. وشهود: "معايرة والدته السبب"

02:24 م الجمعة 14 يوليو 2017

تشريح جثة طالب ثانوي انتحر

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، تشريح جثة طالب؛ انتحر شنقًا داخل غرفة نومه؛ بعد ظهور نتيجته ورسوبه في مادتين في قرية "شنبارة" التابعة لدائرة المركز.

وأفاد شهود عيان بالقرية، بأن والدة الطالب المنتحر، عايرته بعد ظهور النتيجة ورسوبه في مادتين، بدافع حزنها عليه، فما كان منه إلى أن دخل غرفته وانتحر شنقًا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة الطالب "محمود.ع.الـ، 17 عامًا"، طالب بالصف الثالث الثانوي العام، مشنوقًا في سقف غرفة نومه بقرية "شنبارة" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.

بالانتقال وسؤال والده، أفاد بانتحار نجله، شنقًا؛ لرسوبه في مادتين بالثانوية العامة، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائيًا، بالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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