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"صحة الشرقية": علاج 24 مصابا من استنشاق مادة سامة (صور)

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مصراوي Masrawy

"صحة الشرقية": علاج 24 مصابا من استنشاق مادة سامة (صور)

02:21 م الجمعة 14 يوليو 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إنه صرح بخروج 24 شخصًا، بينهم عروسين وعدد من الأطفال، فور تلقيهم الإسعافات اللازمة بمستشفى كفر صقر العام، بعد تعرضهم لحالات إغماء نتيجة استنشاق مادة سامة في حفل زفاف بمركز كفر صقر.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 24 شخصًا، بينهم عروسين واطفال، إلى مستشفى كفر صقر العام، مصابين بحالات إغماء.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء انتهاء حفل زفاف بقرية "تليجة" التابعة لدائرة المركز، وحال نزول العروسين من أعلى "الكوشة"، قام أحد الشباب برش مادة "إسبراي" تبين فيما بعد أنها مادة سامة، ما تسبب في إصابة 24 شخصًا بينهم العروسين وعدد من الأطفال.

ونقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر العام، والتصريح بخروجهم فور تلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3925 إداري كفر صقر لسنة 2017.

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