أخبار عاجلة

تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
وسائل إعلام إسبانية: مقتل أحد منفذي عملية الدهس في برشلونة -
ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة -
حوادث الدهس الإرهابية في أوروبا (تسلسل زمني) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

قصة حذاء صنع أمجاد أكثر من صاحبه في كأس العالم

Google+ Print
قصة حذاء صنع أمجاد أكثر من صاحبه في كأس العالم قصة حذاء صنع أمجاد أكثر من صاحبه في كأس العالم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يبقى ستيفان بروي أفضل هداف في تاريخ نادي أنجيه الفرنسي وذلك بعدما سجل مع الفريق 94 هدفًا في 254 مباراة، كما حظي اللاعب الفرنسي بمسيرة ناجحة في أندية راسينج باريس وموناكو وأولمبيك ليون وحصل على شرف تمثيل منتخب بلاده في 4 مباريات دولية.

وعلى الرغم من النجاح التهديفي الكبير الذي حظي به ستيفان بروي خلال مسيرته، إلا أن حذاءه حقق نجاح أفضل منه بكثير، وبدأت القصة عندما حظي بروي باستدعاء لتمثيل الفرنسي المشارك في مونديال السويد 1958. 

وأجرى المنتخب الفرنسي تدريبه الأول قبل المغادرة للمشاركة في المونديال، وحينها تعرض مهاجم المنتخب جاست فونتين لموقف محرج للغاية في التدريبات عندما تمزق حذاءه القديم، ووجد نفسه بدون حذاء، ولكن لحسن حظه أن مهاجم الفريق الثاني ستيفان بروي كان يرتدي نفس مقاس فونتين في الأحذية.

شاهد أيضا

واستعار فونتين حذاء بروي للعب به في المونديال وحينها سجل هاتريك في المباراة الأولى أمام باراجواي وثنائية في مرمى يوغسلافيا وهدف أمام اسكتلندا، قبل أن يسجل هدفيت في شباك إيرلندا الشمالية وهدف وحيد في شباك البرازيل قبل أن يختتم البطولة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بتسجيل 4 أهداف في شباك ألمانيا الغربية.

وأنهى فونتين البطولة متصدرًا لقائمة الهدافين برصيد 13 هدفًا وهو رقم قياسي حيث لم يتمكن أي لاعب طوال التاريخ أن يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، ليخرج فونتين بعد البطولة ليشير إلى أن أهدافه استحوت رونقها من وجود روحين داخل حذاء واحد وهي روحه إلى جانب روح بروي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع