محافظ قنا يوجه بفتح تحقيق حول واقعة "طالبات أبوتشت"

مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حصل "مصراوي" على نسخة رسمية من الشكوى الموجهة للواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة قنا، من قبل أهالي مركز أبوتشت، ضد عضو هيئة تدريس بكلية الآداب يدعى "حسن. أ. م" بجامعة جنوب الوادي، نشر تعليقًا ساخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من طالبات جامعة جنوب الوادي، المنتميات لمركز أبوتشت.

وقال عضو هيئة التدريس، في المنشور الذي أثار الأزمة: "إحدى الطالبات قدمت له رشوة أو هدية عبارة عن قطعة من مخدرة الأفيون، زراعته هي بنفسها في غيط والدها"، الأمر الذي أعتبره أهالي المركز، إهانة لكافة فتيات المركز.

وطلب اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، من الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، فتح تحقيق جاد، حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إزاء الواقعة حيال ثبوتها.

