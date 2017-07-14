إدارة ترامب ترحّب بمشروع نقل المياه الاسرائيلي الفلسطيني

القاهرة- (مصراوي):

رحبت الإدارة الأمريكية بالاتفاق الذي توصلت إليه السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بشأن تخصيص الفلسطينيين للمياه من مشروع النقل بين البحر الأحمر والبحر الميت إلى السلطة الفلسطينية بكمية 32 مليون متر مكعب، 22 مليون متر مكعب للضفة الغربية و10 ملايين متر مكعب لقطاع غزة.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا الاتفاق يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2013 بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأشار في بيان نشره إلى أن مشروع القناة بين البحر الأحمر والبحر الميت، يتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة توفر المياه العذبة للأردن وإسرائيل وتنقل المياه المالحة إلى البحر الميت لتخفيض معدل التراجع.

ويشمل المشروع أيضاً تزويد إسرائيل للمزيد من المياه إلى الأردن والسلطة الفلسطينية.

قام الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جايسون جرينبلات بدعم الجهود الإسرائيلية والفلسطينية لردم الهوة والتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية الحيوية.

وقد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمثل أولوية قصوى بالنسبة إليه، إذ يعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ السلام ممكن.

وحثت الإدارة الأطراف على بذل الجهود من أجل تهيئة بيئة تفضي إلى النهوض بالسلام، وهذا الاتفاق الجديد، وهو الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني الرئيسي الثاني الموقّع هذا الأسبوع، هو دليل آخر على أنّ الأطراف قادرة على العمل معاً لتحقيق نتائج مفيدة.