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نائبة لمنتقدي قرار منع الرحلات الكنسية: متى ندرك أننا في حرب حقيقية؟

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نائبة لمنتقدي قرار منع الرحلات الكنسية: متى ندرك أننا في حرب حقيقية؟ نائبة لمنتقدي قرار منع الرحلات الكنسية: متى ندرك أننا في حرب حقيقية؟

التحرير

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«هل أصبح الانتقاد أسلوب حياه للمصريين؟.. عن قرار إلغاء الرحلات والمؤتمرات للمسيحيين أتحدث»، بهذه العبارة وجهت النائبة إليزابيث شاكر انتقادًا لعدد من رواد مواقع التواصل منتقدي قرار وزارة الداخلية بمنع الرحلات والمؤتمرات للكنائس طوال شهر يوليو بسبب وجود تهديدات جديدة من تنظيم داعش تتوعد المواطنين المسيحيين.

وأضافت شاكر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هل لا يزال يوجد مصري لا يدرك أننا في حرب حقيقية وأن الوضع الأمنىي خطرا؟».

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وتساءلت: «ماذا سيحدث لو ألغينا مصيف جماعىي أمام سلامتنا؟ موضحة أن أي جهاز شرطة في العالم لا يستنفر 12 شهرا في العام».

وأضافت: «هل بعد هذا الكم من الشهداء يوميا ولم تصل الرسالة بعد؟ وطالبت أن يكون التعاون من المواطنين المصريين المسيحيين كلهم وليس من القيادات فقط». 

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التحرير

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