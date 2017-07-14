«نقل البرلمان»: رفضنا مقترحًا بتشديد العقوبة على مخالفات مستخدمي القطارات

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قال النائب سعيد طعيمه، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية خلال دور الانعقاد الثاني، وأولت كل موضوع منها بدراسة وافية، وأعدت بشأنها التقارير اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت أمامها عند دراسة هذه المشروعات القوانين والإتفاقيات الدولية لتحقيق أكبر قدر من النفع للدولة وللمواطن المصرى، حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية والذى تضمن تشديد العقوبة على مخالفات مستخدمي القطارات.

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ولفت في كشف حساب له أعلنه اليوم عن مهام اللجنة في دور الانعقاد الثاني، إلي أن اللجنة شددت على أنه قبل التوجه نحو تشديد العقوبة على بعض التصرفات داخل المحطات والقطارات، لابد أولاً أن يتم تيسير استخدام هذه المرافق وتمكين المواطن من هذا الاستخدام قبل محاسبته على المخالفة، وأن الواقع الفعلي أثبت أن تشديد العقوبات لا يحد من المخالفات بل قد يجعل القاضي لا يُطبق هذه العقوبات "المتعسفة" ولذلك تم رد مشروع القانون إلى الحكومة لإعادة النظر في شأن ما ورد به من عقوبات.

وتابع: «قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون المُقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن عمل التوكيلات الملاحية، والذى جاء فيه ضرورة مشاركة الشركات الحكومية، للشركات العاملة في مجال التوكيلات الملاحية، لزيادة الإيرادات التي تُحصلها الدولة من هذه التوكيلات، إلا أنه بعد أن أولت اللجنة اهتمامًا بهذا المشروع ومع مزيد من الدراسة والفحص، ومناقشة الأضرار والمنافع المترتبة عليه، رأت اللجنة أن هذا المشروع بقانون سوف يؤثر على جذب الإستثمار الأجنبى لمصر، وسوف يدفع المستثمرين العاملين فى هذا المجال إلى نقل استثماراتهم خارج مصر، بالإضافة إلى أن القانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن مخالفته لسياسة الدولة الإقتصادية التي تقوم على جذب الإستثمارات وتشجيع القطاع الخاص وبناءً عليه قررت اللجنة رفض مشروع القانون».

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أنه بنهاية دور الإنعقاد الثاني استعرضت اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء «جهاز تنظيم النقل بين المحافظات»، مشيراً إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع ولضيق الوقت تم إرجاء مناقشته لدورالإنعقاد القادم.