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عرض أول عينات من "القمر" في مزاد علني.. والسعر

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مصراوي Masrawy

عرض أول عينات من "القمر" في مزاد علني.. والسعر

10:59 ص الجمعة 14 يوليو 2017

عرض أول عينات من "القمر" في مزاد علني.. والسعر


كتب - هشام عواض:

قرر دار سوثبي للمزادات في نيويورك الأمريكية، عرض حقيبة صغيرة للبيع، الحقيبة التي تحتوي على غبار و قطع صغيرة من حجارة القمر، في مزاد علني.

وتعود تلك العينات إلى رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج، الذي سجل أول هبوط للإنسان على سطح القمر، بحسب "رويترز".

وقال دار سوثبي، إن الحقيبة تحتوي على عينات جلبها معه أرمسترونج من سطح القمر، وتعتبر كأولى العينات التي حصل عليها الإنسان من سطح القمر، وهي قطع نادرة.

وأكد دار سوثبي، بأن المزاد مكرس للذكرى 48 لهبوط أول رجل على سطح القمر، وسيتم المزاد في 20 يوليو في نيويورك.

وأعلن الدار عن أنه سيتم بيع هذه المطروحات بقيمة تصل إلى 4 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ مقاس الحقيبة 30 سنتيمتر، وتسمى "عودة عينة القمر"، وجاءت للأرض مع أرمسترونج وطاقمه أبولو 11 في يوليو 1969.

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مصراوي Masrawy

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