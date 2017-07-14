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فيديو- اللقطات الأولى لموقع حادث البدرشين الإرهابي

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مصراوي Masrawy

- اللقطات الأولى لموقع حادث البدرشين الإرهابي

01:52 م الجمعة 14 يوليو 2017

فيديو- اللقطات الأولى لموقع حادث البدرشين الإرهابي

موقع حادث البدرشين الإرهابي

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان وطارق سمير:

رصدت عدسة مصراوي، اللقطات الأولى لموقع الهجوم الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم؛ على نقطة ارتكاز أمني بالبدرشين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، استشهاد أمين شرطة، وأحد الأفراد، و3 مجندين، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

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مصراوي Masrawy

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