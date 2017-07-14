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مصرع سائق وإصابة شقيقتين في حادث تصادم بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مصرع سائق وإصابة شقيقتين في حادث تصادم بسوهاج

01:55 م الجمعة 14 يوليو 2017

مصرع سائق وإصابة شقيقتين في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه وأصيبت شقيقتين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة مركز أخميم.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" بالكيلو 70 دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5742 ص ب ج "نقل" قيادة "سلامة صابر خليل، 33 عامًا"، سائق، ويقيم دائرة مركز البلينا على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة، واصطدم بالسيارة رقم 70897 نقل المنيا، قيادة "مينا نادي عازر، 33 عامًا"، سائق، ويقيم دائرة مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة كلاً من "وفاء محمد شيبه، 18 عامًا"، طالبة وشقيقتها "هبة" 22 عامًا، طالبة، وتقيمان دائرة مركز البلينا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة الأولى".

ونقلت الجثة للمستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9376 جنح المركز لسنة 2017.

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