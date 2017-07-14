أخبار عاجلة

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
داعش يتبنى المسؤولية عن حادث الدهس في برشلونة -
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر -
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل -
غضب في الأهلي من حرب «الحرس القديم» على مجلس الإدارة -
السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على كمين البدرشين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على كمين البدرشين

01:58 م الجمعة 14 يوليو 2017

​الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على كمين البدرشين

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف كمينًا أمنيًا في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة.

وجدد الأزهر الشريف - في بيان له-، رفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد اﻵمنة المستقرة -بحسب البيان.

ودعا الأزهر إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لمن يقفون وراء هذه العمليات الإرهابية الجبانة والداعمين لها حتى القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

كما نعى الأزهر شهداء الواجب الوطني الأبرار، معربا عن "خالص العزاء للشعب المصري وأسر الشهداء الأبرار، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الجيزة يدين الحادث الإرهابي بالبدرشين

    أخبار

  • هاشتاج "البدرشين" يتصدر تويتر بعد الهجوم على كمين أمني

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية هجوم البدرشين الإرهابي

    أخبار

  • المفتي يدين هجوم "البدرشين": جماعات التطرف تحاول إثبات وجودها

    أخبار

إعلان

8571476057.jpg
458db74694.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"