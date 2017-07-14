​الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي على كمين البدرشين

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف كمينًا أمنيًا في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة.

وجدد الأزهر الشريف - في بيان له-، رفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد اﻵمنة المستقرة -بحسب البيان.

ودعا الأزهر إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لمن يقفون وراء هذه العمليات الإرهابية الجبانة والداعمين لها حتى القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

كما نعى الأزهر شهداء الواجب الوطني الأبرار، معربا عن "خالص العزاء للشعب المصري وأسر الشهداء الأبرار، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء".