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ضبط 6 كيانات وهمية تمنح شهادات أكاديمية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 6 كيانات وهمية تمنح شهادات أكاديمية بالشرقية

01:43 م الجمعة 14 يوليو 2017

ضبط 6 كيانات وهمية تمنح شهادات أكاديمية بالشرقية

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

أعلنت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، ضبط 6 كيانات وهمية تدعي منح شهادات أكاديمية في عدد من التخصصات العلمية دون الحصول على ترخيص من الوزارة بذلك.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قرارًا بإغلاق بعض الكيانات إداريًّا، ومخاطبة محافظ الشرقية لإغلاق البعض الآخر، كما وجه الوزير بتوعية طلاب الثانوية العامة بهذه الكيانات الوهمية، وضرورة مراجعة موقع الوزارة للتأكد من القوائم الرسمية للمعاهد التابعة للوزارة.

وتمكنت لجنة الضبطية القضائية من ضبط الكيان الوهمي "Sience Acadmy" بجوار مستشفى التيسير بالزقازيق، وبه ألف طالبة يدرسون في مجال التمريض.

كما تمكنت اللجنة من ضبط الكيان الوهمي "International Acadmy" ويمنح شهادات في عدة مجالات تشمل: السياحة، والتمريض، والضرائب، والبترول، والحاسب الآلي، ومقره بجوار كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق.

كما ضبطت اللجنة الكيان الوهمي أكاديمية التكنولوجيا الحديثة بشارع المحافظة داخل نقابة المعلمين بالزقازيق، و"MYF" بقرية شيبة مركز الزقازيق، ونشاطها تدريس التمريض.

كما ضبطت اللجنة أكاديمية 1G1 متخصصة في السياحة، الفنادق، والبترول، والمساحة، ومقرها بجوار جامعة الزقازيق، وأكاديمية قناة السويس مركز أبو حماد في تخصصات التمريض والحاسبات والمساحة، ومعهد الألسن بالمجاورة 31 بالعاشر من رمضان.

وأكد تقرير اللجنة أن جميع هذه الكيانات وهمية، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالي.

وشددت اللجنة أنها ستكثف حملاتها المفاجئة خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الكيانات الوهمية، والتي تنشط في فترة التنسيق لتقديم الدعاية الخادعة للطلاب خريجي الثانوية العامة. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي كيان غير رسمي لا يحمل رخصة من التعليم العالي يمنح شهادات أكاديمية للطلاب.

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