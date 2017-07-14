هاشتاج "البدرشين" يتصدر تويتر بعد الهجوم على كمين أمني

كتبت-نسمة فرج:

تصدر هاشتاج "البدرشين" موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة ارتكاز أمني بمنطقة أبو صير بالبدرشين، صباح اليوم الجمعة. وتنوعت تعليقات رواد "تويتر" بين الدعاء للشهداء وبين اللعنات على منفذي الهجوم.

وكان 5 من رجال الشرطة استشهدوا، صباح الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، فيما شكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.​

وأعرب وجيه عن حزنه قائلًا: "البدرشين حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ليه يد في اللي بيحصل ده".

وتسأل محمد فتحي، قائلًا:"كمين يعني غير متوقع مفاجئ لكن مسألة الأكمنة الثابتة اللي بتبقى بقى الأسابيع والشهور عندنا دي مسألة مثيرة للدهشة ومحتاجة وقفة".

ودعا مصطفي سعد للشهداء، قائلًا:"رحم الله شهداء الوطن شهداء الحق، اللهم أجعل مثواهم الفردوس الاعلي باذن الله"

وقال وليد أحمد: "مسلسل الإرهاب يقتل المسلم والمسيحي. من وراء هذا الإرهاب حسبي الله ونعم الوكيل اللهم ارحم اموتنا".

وعلق أحمد عبد الفتاح على الحادث قائلًا: "يوم الجمعة بقي يوم الحداد الرسمي عندنا، كل أسبوع حادث و ضحايا ودموع لكن ايماننا بأننا نسير في الطريق الصحيح يزيد يوماً بعد يوم".