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ويليام كولوم حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

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ويليام كولوم حكمًا لقمة الأهلي والزمالك ويليام كولوم حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

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كشف عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، عن طاقم الحكام الذي سيدير قمة الأهلي والزمالك، يوم الإثنين المقبل، على برج العرب بالأسكندرية، ضمن الجولة الـ34 "الأخيرة" بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، إن طاقم حكام اسكتلندي بقيادة ويليام كولوم، الأقرب لإدارة القمة، بين الأهلي والزمالك.

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الجدير بالذكر أن الإسكتلندي ويليام كولوم، صاحب الـ38 عامًا، بدأ مسيرته التحكيمية في سنة 2000، وتقلد الشارة الدولية في عام 2006.

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