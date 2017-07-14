الجبلاية تجري اتصالات مع طاقم حكام فرنسي لإدارة القمة

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كشف عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، أنه يجري اتصالات مع طاقم حكام من فرنسا لإدارة قمة الأهلي والزمالك، يوم الإثنين المقبل، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، ضمن الجولة الـ34 "الأخيرة" بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن دول السويد وسويسرا وألمانيا إعتذرت عن عدم إرسال طاقم حكام بسبب تزامن موعد اللقاء مع الإجازات الموسمية لدول أوروبا في كرة القدم، مؤكدًا أن اليوم الجمعة يعد يومًا حاسمًا في تحديد حكام اللقاء.

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ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، إلى أن تجربة حكم الفيديو سيتم تطبيقها حتى نهائي كأس مصر ولن تقتصر على دور الثمانية أو ربع النهائي.