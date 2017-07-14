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ميركل تلتقي الأمير ويليام وزوجته الأسبوع المقبل على مأدبة غداء

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مصراوي Masrawy

ميركل تلتقي الأمير ويليام وزوجته الأسبوع المقبل على مأدبة غداء

01:32 م الجمعة 14 يوليو 2017

ميركل تلتقي الأمير ويليام وزوجته الأسبوع المقبل على مأدبة غداء

أنجيلا ميركل و الأمير ويليام

برلين - (د ب أ):

تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الأمير البريطاني ويليام وقرينته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون يوم الأربعاء المقبل، على مأدبة غداء في مقر المستشارية ببرلين.

وقال المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين إن المستشارة ستستقبل حفيد ملكة بريطانيا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا (التوقيت المحلي).

وبحسب بيانات المتحدث، فإن ميركل تعتزم التحدث مع ضيفيها الملكيين خلال مأدبة الغداء حول موضوعات تتعلق بـ"العلاقات الثنائية والسياسة الأوروبية وقضايا دولية وأخرى تتعلق بالنشاط التطوعي". ومن المحتمل أيضا أن تتطرق المستشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يجرى حوله حاليا مفاوضات في بروكسل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء لن يكون علنيا.

ومن المقرر أن يلتقي نجل ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز برفقة زوجته كيت وطفليهما جورج، 3 أعوام، وتشارلوت (عامين) الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في القصر الرئاسي "بيليفو" في برلين.

كما يحتفل الضيفان الملكيان -كلاهما 35 عاما- بعيد الميلاد الحادي والتسعين لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في السفارة البريطانية في برلين، ومن المقرر أن يتوجها بعد ذلك إلى مدينتي هايدلبرج وهامبورج.

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