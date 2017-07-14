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شاهد عيان: هجوم البدرشين استغرق 3 دقائق

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مصراوي Masrawy

شاهد عيان: هجوم البدرشين استغرق 3 دقائق

01:28 م الجمعة 14 يوليو 2017

شاهد عيان: هجوم البدرشين استغرق 3 دقائق

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

أكد شاهد عيان بمنطقة الهجوم الإرهابي الذي وقع على كمين أمني بالبدرشين، أن الهجوم وقع في تمام الساعة الثامنة إلا الربع من صباح اليوم الجمعة، ولم يستغرق سوى ثلاثة دقائق فقط.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، استشهاد أمين شرطة، وأحد الأفراد، و3 مجندين، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

وأضاف الشاهد في تصريح لمصراوي، أنه فوجئ بهجوم من قبل مسلحين ملثمين على الكمين الأمني، وتم تبادل إطلاق النار معهم من قبل القوة الأمنية وعلى إثره فر الجناة هاربين، مشيرًا أن الحادث لم يستغرق غير دقائق معدودة.

ومن جانبه وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت قوات الأمن العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

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مصراوي Masrawy

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