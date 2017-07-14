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٢١ مشروع إحلال وتجديد لشبكات المياه والصرف الصحي بالجيزة

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مصراوي Masrawy

٢١ مشروع إحلال وتجديد لشبكات المياه والصرف الصحي بالجيزة

01:22 م الجمعة 14 يوليو 2017

٢١ مشروع إحلال وتجديد لشبكات المياه والصرف الصحي بالجيزة

كتبت- ندى الخولي:

تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة 21 مشروع إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 33 مليون جنيه.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المشروعات الجاري تنفيذها تضم 12 مشروع إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بتكلفه 21 مليون جنيه بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية والعياط ومنشاة القناطر وكرداسة والصف وحي الهرم.

وأضاف أنه يتم تنفيذ 9 مشروعات إحلال وتجديد لشبكات وخطوط الصرف الصحي بتكلفه 12 مليون جنيه بأحياء الهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة وشمال الجيزة.

وأكد الدالي في تصريحات له اليوم الجمعة، أن المحافظة تنفذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشاكل الطفوحات وعدم قدرة الشبكات الموجودة حالياً على استيعاب الكميات.

وقال حنفي محمد حنفي، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصح بالجيزة، إنه تم الانتهاء من تحويل مسار خط مياه قطر 800 مم لمنطقه أبورواش في نطاق توسعة التحويلة من المحور المركزى الى طريق اسكندرية الصحراوي إحلال وتجديد خط مياه شرب قطر 200 مم بشارع الامام الغزالى وإحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحي لشارع محمد عبد السلام من شارع أبوزيد وشارع ترعة عبد العال 2 كفر طهرمس وإحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحي بشارع نصر دعبس بميت عقبة وشارع محمد قرني بجسر الكنيسة.

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