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معاينة النيابة في الهجوم على كمين البدرشين: الجناة سرقوا بندقيتين آليتين

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مصراوي Masrawy

معاينة النيابة في الهجوم على كمين البدرشين: الجناة سرقوا بندقيتين آليتين

01:20 م الجمعة 14 يوليو 2017

معاينة النيابة في الهجوم على كمين البدرشين: الجناة سرقوا بندقيتين آليتين

كمين البدرشين

كتب -صابر المحلاوي:

تواصل نيابة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسام نصار، رئيس النيابة، التحقيق في الهجوم على كمين أبو صير الأمني بالدرشين الذي أسفر عن استشهاد شرطيين و3 مجندين.

وكشفت التحقيقات والمعاينة الأولية، أن الجناة استولوا على بندقيتين آليتين وأجهزة اللاسلكي عقب الواقعة، بعد أن أسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد قوة الكمين بالكامل.

وتستمع النيابة لأقوال عدد من شهود العيان وأهالي قرية أبو صير، التي يقع الكمين أمامها بطريق سقارة، للتوصل للجناة، وأمرت النيابة تحريات رجال المباحث لضبطهم.

وقامت قوات الأمن بإغلاق مداخل ومخارج البدرشين والحوامدية والعياط والمدن المحيطة بالكامل لتمشيطها وتتبع خط سير المتهمين .

فيما انتقل فريق من الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة ورفع آثار الحادث، ويقوم خبراء المعمل الجنائي برفع فوارغ الطلقات التي اطلقها الجناة تجاه المتهمين كما يتم رفع آثار دماء الشهداء، وفحص سيارة الشرطة؛ لبيان ما بها من طلقات ونوع الأعيرة التي تم اطلاقها تجاههم .

وكان خمسة من رجال الشرطة استشهدوا، صباح اليوم الجمعة، إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وشكّل وزير الداخلية فريق "بحث موسع" لسرعة ضبط مرتكبي الهجوم.

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