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مصدر: منفذو هجوم البدرشين حاولوا "حرق جثث" شهداء الشرطة بعد قتلهم

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مصراوي Masrawy

مصدر: منفذو هجوم البدرشين حاولوا "حرق جثث" شهداء الشرطة بعد قتلهم

11:28 ص الجمعة 14 يوليو 2017

هجوم البدرشين

كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر أمني، أن مهاجمي نقطة الارتكاز الأمني بالبدرشين، حاولوا إشعال النيران في جثامين الشهداء، إلا أن دورية أمنية تصادف مرورها بالقرب من موقع الهجوم البدرشين، منعتهم بمساعدة الأهالي.

وكان خمسة من رجال الشرطة قد استشهدوا صباح اليوم الجمعة إثر قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على كمين أمني بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني، إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وجه بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

وأضاف المصدر الأمني، إنه تم نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

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