مسئولون سابقون يفتتحون مستشفى للغسيل الكلوي بالبحيرة

التحرير

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افتتح صباح اليوم الجمعة، الدكتور على جمعه مفتي الجمهورية السابق والدكتور عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق مستشفى الشوربجي لغسيل الكلوي بقرية بريم التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة مع غياب المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد لاعتذارهم عن الحضور.

وحضر الافتتاح اللواء السيد سعيد السكرتير المساعد لمحافظ البحيرة نائبًا عن المحافظ والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة نائبًا عن وزير الصحة ومحمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة نائبًا عن وزير الأوقاف ومحمود الشربجي صاحب المستشفى وعدد من النواب والقيادات الأمنية بالمحافظة .

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وأكد "نائب الأوقاف" في تصريح لـ"التحرير" أن المستشفى مكون من 4 أدوار متكررة واستراحة كبيرة للمرضى ومزودة بأحدث وحدة مياه لخدمة المرضى، وتضم 15 جهازًا للغسيل الكلوي لخدمة60 مريضًا يوميًا من أبناء المركز والمراكز المجاورة الذين كانوا يضطرون لقطع عشرات الكيلوميترات لتلقي جلسات غسيل الكلي.

يُذكر أن بناء المستشفى استغرق عامًا ونصف، وتم تسليمها لمؤسسة مصر الخير للإشراف عليها وإدارتها بأحدث النظم المتبعة في إدارة المستشفيات الكبرى وتقديم الخدمة الطبية للمرضى مجانًا.